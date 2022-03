Covid: Riccardi, rimborsi tamponi antigenici a farmacie fino al 30/4

Stop all'abbattimento del costo dal 1° maggio



Pordenone, 30 mar - "A seguito della cessazione dello stato di emergenza nazionale Covid-19, a partire dal 1° aprile verranno sospesi i rimborsi nazionali per l'effettuazione dei tamponi antigenici come previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite firmata ad agosto del 2021, fatte salve ulteriori proroghe definite a livello nazionale, di cui ad oggi non vi è evidenza".



A darne notizia è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



La Regione ha deciso però di prorogare i rimborsi dal momento che è previsto il perdurare della validità della certificazione verde al 30 aprile 2022 per l'accesso a determinati servizi e attività. "Per questo motivo - chiarisce Riccardi - la Direzione centrale Salute sta predisponendo un atto di proroga e adeguamento del protocollo regionale per l'esecuzione dei test antigenici rapidi in farmacia per la sorveglianza Covid-19, al fine di assicurare il prosieguo delle misure regionali finanziate con una apposita legge regionale a favore delle categorie individuate dalla norma stessa. In particolare l'abbattimento del costo del tampone sarà effettuato a favore di chi è esente da vaccinazione per motivi di salute, ai ragazzi minorenni e a coloro i quali frequentano i tirocini professionalizzanti". ARC/AL/ma