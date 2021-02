Covid: Riccardi, su vaccinazioni a disabili critiche infondate

Trieste, 26 feb - "Sembra che l'arte di una certa opposizione sia quella di travisare la realtà. Infatti da giorni da quella parte politica mi viene chiesto di inserire l'intero sistema della disabilità tra le priorità del piano vaccinale nazionale. Peccato però che quegli stessi esponenti politici non ricordino come, da ben prima della loro iniziativa, la Regione abbia chiesto al ministro della Salute di modificare quel piano che, con decreto dello stesso Ministero, inserisce la disabilità nell'area della vulnerabilità non come prioritaria, ma dopo gli operatori sanitari, le case di riposo e gli over 80".Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in replica ad alcune prese di posizione da parte di rappresentanti dell'opposizione presente in Consiglio regionale.Come ha puntualizzato Riccardi "se invece di chiedere alla Regione quello che la stessa Regione non può fare gli autorevoli rappresentanti di quella parte politica si fossero adoperati con all'epoca il 'loro' governo per modificare le priorità, oggi avremmo un importante risultato che andrebbe bene a tutti"."Mi fa piacere - ha concluso Riccardi - che il nuovo ministro per le disabilità abbia colto il senso del problema e confido anch'io che il nuovo governo lo faccia proprio. L'avesse capito prima anche la nostra opposizione avremmo già ottenuto un risultato non imponendo alla Giunta regionale di forzare con un proprio atto per vaccinare almeno i disabili ospitati nelle strutture residenziali". ARC/GG/ep