Covid: Riccardi, su vaccini alleanza vincente con Fincantieri

Nuovo hub a Monfalcone all'interno dello stabilimento Monfalcone, 21 dic - "Un'alleanza con una delle realtà industriali più importanti del Paese che contribuirà al conseguimento dell'obiettivo che punta alla somministrazione in Friuli Venezia Giulia di 400mila dosi di vaccino nel mese di dicembre". Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in occasione della sigla dell'accordo tra l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e la Fincantieri per l'apertura di un centro vaccinale all'interno dello stabilimento di Monfalcone. Come ha spiegato il vicegovernatore, dopo aver ringraziato i vertici di Fincantieri per la partnership che porterà a garantire circa 550 somministrazioni al giorno, "l'allestimento di un hub vaccinale comporta uno sforzo logistico, sanitario e organizzativo che impegna i professionisti della salute e conta anche sul coinvolgimento del volontariato nella fase dell'accoglienza e del triage". "Anche per questa capacità di fare squadra tra pubblico e privato al nostro Paese è stato riconosciuto in Europa di aver risposto con efficacia all'emergenza. Tanto - ha aggiunto Riccardi - che l'ex cancelliera del governo tedesco, Angela Merkel, ha dichiarato che l'Italia è il Paese in cui in questo momento vorrebbe vivere". Nell'occasione il vicegovernatore ha ricordato come il sistema sanitario regionale sia stato capace in quasi 12 mesi di somministrare due milioni di dosi di vaccino e che grazie a questo lavoro il peso sugli ospedali della pandemia sia significativamente inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio le somministrazioni nell'hub vaccinale nello stabilimento della Fincantieri partiranno martedì 12 gennaio, con orario di apertura dalle 9.30 alle 19.30 per tutti i giorni della settimana. Il centro sarà aperto a tutta la popolazione vaccinabile (dai 5 anni di età). Le modalità di prenotazione rimangono le stesse utilizzate fin qui per la campagna vaccinale: call center regionale 0434 223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00; sportelli Cup, farmacie abilitate e web app. ARC/GG/dfd