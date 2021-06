Covid: Riccardi, terapie intensive vuote e 25 nuovi contagi

Palmanova, 24 giu - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.490 tamponi molecolari sono stati rilevati 24 nuovi contagi, dei quali 17 riguardanti migranti/richiedenti asilO, con una percentuale di positività dello 0,69%. Sono inoltre 1.528 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (0,07%).



Nella giornata odierna si registrano due decessi pregressi; per il terzo giorno consecutivo non risultano esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 10.



Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale conferma che non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani. ARC/GG-MA/pph