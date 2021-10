Covid: Riccardi, ulteriori 686mila euro di incentivi a dipendenti Ssr

Palmanova, 13 ott - "Oggi vengono messi a disposizione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, dell'Azienda regionale per il coordinamento della salute, degli Irccs Burlo Garofolo di Trieste e del Cro di Aviano oltre 686mila euro per l'assegnazione di incentivi al personale impegnato nel 2020 al contrasto del Covid-19". Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, dopo la firma dell'accordo tra Regione, Cgil, Cisl, Uil, Fials e Fsi sull'allocazione e i criteri di utilizzo delle risorse destinate al comparto della Sanità. Il vicegovernatore ha rimarcato che "queste risorse si sommano ai 9,4 milioni di euro già destinati agli incentivi per il personale del Servizio sanitario regionale con gli accordi di agosto 2020. Si tratta di un ulteriore riconoscimento a chi è stato in prima linea nella battaglia contro il coronavirus". Riccardi ha quindi spiegato che "i fondi, di origine statale, verranno messi a disposizione degli enti del servizio sanitario regionale in misura proporzionale al numero di dipendenti degli stessi e verranno poi erogati dalle singole aziende". ARC/MA/gg