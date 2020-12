Covid: Zilli, da Por Fesr 3,5 mln per Servizio sanitario regionale

Trieste, 18 dic - "Nell'ambito del Por Fesr 2014-2020 con quasi 3,5 mln di euro abbiamo proposto di finanziare l'acquisto di beni e servizi per il Sistema sanitario regionale in prima linea nella lotta al Covid-19".L'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, presenta così i contenuti della delibera che oggi ha ottenuto il via libera, all'unanimità, da parte della Giunta regionale."Con questo provvedimento - afferma Zilli - sono stati approvati in via preliminare i criteri di selezione dell'azione 1.5 del Programma Operativo Por Fesr 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia, dedicata agli investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica"."Questa azione è stata introdotta nel pacchetto di modifiche apportate al Programma operativo in seguito alla diffusione del Coronavirus, il cui iter - ricorda l'assessore - si è concluso con la decisione presa il 16 novembre scorso dalla Commissione europea"."La nuova azione, inserita nell'ambito dell'asse 1 intitolato 'Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione', favorisce gli interventi volti a potenziare il sistema sanitario regionale e la protezione civile nella loro capacità di far fronte all'emergenza sanitaria ancora in corso. La sua dotazione - precisa Zilli - è di 3 mln e 450mila euro ed è finalizzata a finanziare in particolare quelle operazioni che possono realizzarsi nell'ambito delle ordinarie procedure di acquisizione di beni e servizi per il Sistema sanitario"."Per questo motivo - aggiunge l'assessore - non sono previsti dei criteri di valutazione ma unicamente dei parametri di ammissibilità. Per poter rendere pienamente operativa l'azione 1.5 è necessario, inoltre, che i nuovi criteri, dopo l'odierno consenso preliminare della Giunta, vengano valutati ed approvati in via definitiva anche da parte del Comitato di Sorveglianza"."La presentazione di questa proposta al Comitato di Sorveglianza è affidata infatti all'Autorità di Gestione che - precisa Zilli in conclusione - ha già elaborato il documento sulla metodologia e sui parametri di selezione delle operazioni cofinanziate con il Por Fesr Fvg 2014-2020". ARC/RT/ep