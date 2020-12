Covid: Zilli, proroga a giugno garanzie e tassi agevolati su prestiti

Trieste, 18 dic - "Prorogando al 30 giugno 2021 le misure contenute nel 'Regime quadro Covid-19' continuiamo a sostenere le realtà economiche messe in forte difficoltà dall'epidemia. Inoltre a beneficiare di questi aiuti potranno essere anche le piccole e micro imprese colpite dal Coronavirus".Questo il commento dell'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale della delibera sulla concessione in Friuli Venezia Giulia di garanzie e tassi d'interesse agevolati sui prestiti."Lo scorso 19 marzo - spiega Zilli - la Commissione europea aveva adottato la comunicazione 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' nella quale aveva presentato gli interventi ritenuti adeguati ad affrontare la grave crisi economica provocata dall'epidemia"."Sulla base del 'Quadro temporaneo' la Regione aveva proposto un proprio documento di modifica volto a concedere garanzie e tassi d'interesse agevolati sui prestiti che a giugno era stato approvato dalla Commissione europea"."Grazie a questo provvedimento l'Amministrazione regionale, le Camere di commercio e gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia sono stati abilitati a concedere, entro la fine del 2020, alle Pmi non tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio e alle micro imprese garanzie e tassi d'interesse agevolati per prestiti il cui importo massimo fosse aumentabile fino a coprire il fabbisogno di liquidità. Un importo - specifica Zilli - determinato sulla base di un'autocertificazione del beneficiario, a partire dal momento della concessione per i successivi 18 mesi"."Alle imprese, oltre ai prestiti al tasso d'interesse agevolato definiti nel DL Rilancio con durata fino a 6 anni, inoltre, erano stati concessi - sempre entro il 2020 - prestiti a tasso di interesse fisso con una durata fino a 8 anni"."Con la delibera approvata oggi abbiamo esteso al 30 giugno 2021 la possibilità di utilizzare queste misure, inserendo fra i destinatari anche alle piccole e micro imprese. Realtà economiche che però - sottolinea Zilli -, al momento della concessione, non devono risultare soggette a procedura di insolvenza collettiva ai sensi del diritto nazionale e non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione".È stato dato mandato infine alla Direzione centrale Finanze di provvedere agli adeguamenti legati al Registro nazionale per gli aiuti di Stato e all'emanazione di una circolare informativa delle modifiche apportate con la presente deliberazione al fine di informare tutte le autorità concedenti e tutte quelle competenti a gestire questi interventi di sostegno alle imprese del Friuli Venezia Giulia. ARC/RT/ep