Covid: Zilli, proroga scadenze rendicontazione progetti Por-Fesr 14-20

Trieste, 27 nov - A causa del prolungamento dell'emergenza epidemiologica che ha determinato la necessità di adottare sia a livello nazionale che regionale misure restrittive le cui conseguenze incidono sui tempi di realizzazione dei progetti finanziati dal Por Fesr 2014-2020, la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, ha deciso di prorogare le scadenze riguardanti le rendicontazioni dei progetti finanziati.In particolare l'Esecutivo ha stabilito di concedere ulteriori sei mesi di tempo, in aggiunta agli ulteriori 180 giorni già previsti da due provvedimenti giunta approvati gli scorsi mesi di marzo e aprile, per la conclusione e rendicontazione delle operazioni finanziate del programma Por-Fesr Fvg 2014-2020 in corso di attuazione. Lo stesso vale anche per quelle iniziative concluse ma non ancora rendicontate alla data del 23 febbraio 2020 nonché quelle che dovrebbero essere concluse o rendicontate, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2020.Un'altra proroga straordinaria di sei mesi - in aggiunta ai tre mesi già concessi la scorsa primavera - è stata concessa per i progetti in cui i termini di conclusione e rendicontazione ricadrebbero nel periodo compreso tra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Infine l'esecutivo ha prorogato di ulteriori sei mesi i termini di conclusione e rendicontazione delle operazioni la cui naturale scadenza ricadrebbe nel periodo successivo al 31 dicembre 2021."Questa è una delibera che adottiamo in via straordinaria - spiega l'assessore alle Finanze Barbara Zilli - e in linea con il sostegno che la Regione sta, di volta in volta, erogando a favore delle imprese non solo con risorse ma anche con l'alleggerimento delle procedure al fine di sostenere il comparto produttivo in questo periodo di forte difficoltà a seguito della pandemia in atto. La decisione assunta dalla giunta di oggi permette di evitare alle imprese il fardello di adempimenti burocratici in una fase in cui la loro attenzione deve essere maggiormente focalizzata alle priorità legate alla ripartenza". ARC/AL/ma