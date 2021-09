Crac coop: imminente convenzione con Cciaa per pratiche ristori

Trieste, 24 set - È in fase di definizione la convenzione tra la Regione e le Camere di commercio Pordenone-Udine e Venezia Giulia che consentirà a tali enti economici di gestire i procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione dei ristori ai soci prestatori di "Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli" e di "Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo".La comunicazione è stata fatta oggi dall'assessore alle Finanze nel corso della seduta della Giunta regionale.Nel puntuale rispetto di quanto previsto dall'Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023, le Camere di commercio, insieme alla Regione, emaneranno un avviso finalizzato ad avviare la ricezione delle domande di ristoro, cui sarà data la massima diffusione su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.Subito dopo la pubblicazione di questo avviso, che indicherà i termini per la presentazione delle domande da redarre su apposito modello, le Camere di commercio avvieranno le istruttorie che porteranno alla definizione dei ristori da concedere ed erogare ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. ARC/RT/ma