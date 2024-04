Crediti fiscali: confronto Regione - Abi su modello Fvg per ricessione

Trieste, 30 apr - Un aggiornamento sulle problematiche connesse all'applicazione dei crediti fiscali derivanti dal superbonus edilizio e sull'adeguatezza degli strumenti che la Regione Friuli Venezia Giulia, unica in Italia, ha messo in campo per ridurre gli effetti distorsivi su privati e imprese.Questo il tema al tavolo del confronto che si è tenuto oggi a Trieste, su iniziativa dell'assessore regionale alle Finanze, con la Commissione regionale Abi (Associazione bancaria italiana) in rappresentanza degli istituti di credito che operano sul territorio regionale.Il confronto segue all'accordo siglato a marzo tra la Regione e Intesa Sanpaolo Spa per definire l'attività di ri-cessione e successivo acquisto dei crediti fiscali da parte dell'istituto di credito, per un valore complessivo di circa 80 milioni di euro.Abi ha espresso apprezzamento per il modello Fvg, a cui guardano anche altre Regioni italiane, come ha confermato lo stesso assessore.Obiettivo della Regione è rafforzare lo strumento sul territorio regionale almeno per il periodo di tempo sufficiente a dare una risposta sociale esaustiva ai tanti privati e alle imprese artigiane che dovessero ancora patire il blocco della cessione dei crediti.Nell'accordo avviato con Intesa Sanpaolo, oltre all'istituto di credito erano stati coinvolti soggetti giuridici a vario titolo facenti riferimento all'Amministrazione regionale o al territorio del Friuli Venezia Giulia, disponibili all'acquisto dei crediti fiscali già nelle disponibilità della Banca. Tra questi il Consorzio di bonifica Pianura friulana, il Consorzio di bonifica Cellina Meduna, A&t 2000 S.p.a., Trieste airport S.p.a., Net S.p.a. Cosef, Cafc S.p.a., Consorzio di bonifica Venezia giulia, Carnia industrial park - consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, Friulia S.p.a. e Ferrovie Udine Cividale Srl. ARC/SSA/gg