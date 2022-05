Crisi Flex: Regione, non accettabile depauperamento impianto triestino

Trieste, 13 mag - Stiamo attendendo a momenti dal Ministero per lo sviluppo economico la convocazione per la continuazione del confronto con l'azienda e Confindustria, all'esito del quale accoglieremo la richiesta di convocazione del tavolo regionale o l'invito a proseguire il confronto con le parti sociali sul tavolo ministeriale.È quanto dichiarato, in sintesi, in merito alla crisi della Flex dall'assessore regionale al Lavoro, la quale ha spiegato che la Regione sta seguendo con grande attenzione la situazione dell'Azienda e riteniamo non accettabile il depauperamento dello stabilimento triestino, che è strategico per l'intera nazione. Ricerca e produzione devono essere contestualmente garantite perché non è accettabile pensare di delocalizzare e, di conseguenza, ridurre la forza lavoro in assenza di un piano industriale sostenibile.L'esponente della Giunta ha rimarcato che tutti gli strumenti che Governo e Regione potranno utilizzare sono a disposizione della Flex per scongiurare la riduzione dell'occupazione e le conseguenti problematiche sociali. ARC/MA