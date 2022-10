Crisi Flex: Rosolen, da Regione impegno ricollocazione somministrati

Trieste, 27 ott - "La Regione registra la volontà da parte di Flextronics Manifacturing sulla continuità produttiva del sito di Trieste così come richiesto dall'avvio della vicenda. Sollecita peraltro la prosecuzione della collaborazione con Invitalia e con il Ministero al fine di sviluppare nuove attività nel sito giuliano che consentano il consolidamento del piano industriale dell'azienda".Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen intervenendo al tavolo di crisi della Flextronics Manifacturing convocato al Ministero delle imprese e del Made in Italy (la nuova denominazione del Ministero dello sviluppo economico), al quale hanno partecipato, oltre ai funzionari del ministero e della Regione, i rappresentanti dell'azienda, delle sigle sindacali, di Invitalia e di Confindustria alto Adriatico."Con riferimento alla situazione delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati le cui missioni presso Flextronics è previsto cessino il prossimo 31 ottobre - ha proseguito Rosolen -, l'Amministrazione regionale ribadisce la piena disponibilità a collaborare con le agenzie di somministrazione titolari dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, oltre che con le parti sociali, per favorirne la ricollocazione". ARC/MA/al