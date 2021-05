Croce Rossa: Riccardi, esercito silenzioso di inestimabile valore

Palmanova, 8 mag - "Un'istituzione di valore universale, che incarna lo spirito di dedizione al prossimo e sussidiarietà, capace di essere un punto di riferimento credibile ed autorevole in momenti di grande difficoltà come ad esempio quello pandemico che stiamo ancora attraversando, infondendo tranquillità e sicurezza nella popolazione al momento del bisogno. Un'opera, quella compiuta dall'esercito silenzioso di donne e uomini della Croce rossa, di inestimabile valore e per la quale va il nostro più sentito ringraziamento".Lo afferma il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa."La nostra terra - ha detto il vicegovernatore - ha purtroppo già vissuto in passato grandi tragedie che hanno colpito le nostre genti. In tutte queste circostanze la Croce Rossa è sempre stata presente senza mai far mancare il proprio supporto alla popolazione, mettendo ogni volta in campo la grande efficienza che l'ha sempre contraddistinta. Un'istituzione che è sempre stata al fianco delle persone più vulnerabili, facendo del coraggio, altruismo, spirito di dedizione e abnegazione i propri valori fondanti con i quali è diventata un modello a livello mondiale. Un insegnamento - conclude Riccardi - che deve essere un esempio trainante anche per le nuove generazioni". ARC/AL/gg