Crociere: Pizzimenti, Msc a Trieste è opportunità per tutto il Fvg

Trieste, 12 giu - "Grazie a Msc per aver scelto Trieste come home port dei suoi itinerari croceristici con la 'Splendida' e grazie a Fincantieri per gli investimenti di 2 miliardi in navi bianche di extra lusso".



Si è espresso così l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti, intervenuto a Trieste alla cerimonia a bordo nave per l'avvio della navigazione della Msc Splendida con partenze il sabato alla volta di Bari, Ragusa in Croazia, Corfù in Grecia e Kotor in Montenegro.



"Le crociere rappresentano un catalizzatore per lo sviluppo economico di tutto il Friuli Venezia Giulia, a partire dalla cantieristica - ha rilevato Pizzimenti -, e un vero e proprio moltiplicatore di opportunità, grazie ai tanti visitatori che dagli ormeggi di Trieste scoprono la nostra regione e le sue ricchezze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche, dal mare all'hinterland fino alla montagna. Inoltre va evidenziato che le navi bianche rappresenteranno un prezioso driver per il rilancio del trasporto aereo su Ronchi dei Legionari".



Alla cerimonia triestina a bordo della 'Splendida' è intervenuto, insieme a numerose autorità e a operatori economici, anche il ceo di Msc Cruises Gianni Onorato. ARC/PPH