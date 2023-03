Cultura: a Tolmezzo riapre il museo Gortani per il sessantesimo

La Regione lo indica come capofila dei poli museali etnografici Tolmezzo, 17 mar - Il Museo Carnico delle arti popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo, che conserva una delle più importanti collezioni etnografiche europee e custodisce la storia della Carnia e delle sue genti, riapre al pubblico domani, sabato 18 marzo 2023, dopo una breve pausa a seguito di piccoli lavori di manutenzione. Tante le novità in serbo per la riapertura in un anno davvero speciale per il museo: il sessantennale della sua costituzione a Palazzo Campeis.



Alla vigilia della riapertura, la Regione ha voluto sottolineare l'importanza dell'evento e dell'intero programma di manifestazioni: una visita è stata compiuta oggi pomeriggio dall'assessore regionale alla Cultura.



Cinque anni fa la situazione in cui versava il museo era decisamente molto diversa. E molto bello, oggi, vedere invece che il museo è rinato e ripartito puntando su un programma importante per le sue prospettive future. Un risultato che si deve al grande lavoro fatto dalla Fondazione del museo e della sua Presidente.



Questo, in sintesi, il messaggio che l'esponente della Giunta regionale, ha voluto lanciare nel corso della sua visita. Durante la quale dalla Fondazione è arrivato un ringraziamento per il sostegno economico e la vicinanza della Regione negli ultimi anni. Trenta sale disposte su tre piani e migliaia di oggetti che raccontano la vita, il lavoro e le tradizioni del popolo carnico dal XIV al XX secolo. Il tutto messo a disposizione del pubblico per la caparbia volontà del suo fondatore il senatore Michele Gortani: il "Gortani" di Tolmezzo è fra i musei più originali e preziosi del Friuli Venezia Giulia. Un museo al quale è affidata la custodia della storia e delle genti e di un intero territorio, quello della Carnia: un'area che sulla carta geografica dell'Italia è alla periferia, ma che nella geopolitica dell'Europa costituisce una straordinaria terra di mezzo, storicamente aperta al mondo del Mare Adriatico e a quello della Mitteleuropa.



Secondo l'assessore i musei etnografici non hanno affatto esaurito la loro spinta propulsiva, le tradizioni dei territori sono il vero nostro patrimonio culturale immateriale che va trasmesso perché non possiamo permetterci di perderlo. E la scommessa, ha rimarcato l'assessore, è proprio quella di trasferire questo patrimonio alle giovani generazioni anche attraverso una fruibilità facile, immediata e accattivante.



Nel 2023 ricorre anche un altro sessantesimo anniversario, quello del disastro del Vajont, a cui il museo carnico dedicherà un convegno in autunno. La storia della tragedia, infatti, si intreccia con quella di Michele Gortani che, oltre a essere membro dell'Assemblea costituente e senatore della Repubblica, era uno stimato geologo che aveva dato parere negativo sulla costruzione della diga e, dopo i fatti del 1963, è stato componente della commissione di verifica sull'evento.



Per il sessantesimo il museo ha in programma una serie di altri importanti eventi che saranno organizzati da qui a fine anno. Inoltre, come ha sottolineato ancora l'assessore alla Cultura, il museo assumerà il ruolo di museo capofila nel Mess, Museo regionale etnografico storico e sociale, rete di musei e raccolte presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che ha per obiettivo la promozione, valorizzazione e piena accessibilità del patrimonio etnografico e storico-sociale regionale e il cui coordinamento è affidata all'Erpac, l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. ARC/LIS/pph