Cultura: al Salone del libro di Torino 40 appuntamenti nello stand Fvg

In evidenza Go!2025, Scriptorium Foroiuliense e la poesia con supporto di pordenoneleggePordenone, 3 mag - La promozione dell'imminente e importantissimo evento Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025 (GO! 2025) e la presentazione delle prestigiose attività dello Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli saranno le novità che caratterizzeranno per il 2024 la presenza della Regione al Salone del libro in programma a Torino dal 9 al 13 maggio prossimi. In uno stand che, in parte, ricalca quello delle ultime edizioni, interamente realizzato con il legno proveniente dalle nostre foreste, il Friuli Venezia Giulia - grazie al supporto organizzativo della Fondazione Pordenonelegge.it - dedicherà spazio sia alla cultura del territorio, con quasi quaranta appuntamenti in calendario, sia alla promozione delle bellezze paesaggistiche grazie alla presenza attiva dello staff di PromoturismoFVG.Anche per la 36esima edizione del Salone lo stand riservato alla Regione si troverà all'interno del padiglione Oval del Lingotto. Accanto al corner dedicato alla promozione di GO! 2025, la capitale europea della cultura che tra qualche mese vedrà protagoniste le città di Nova Gorica e Gorizia, una delle attività previste quest'anno sarà la presentazione della Fondazione Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli; a loro cura verrà collocato, all'interno dello stand, una riproduzione di un torchio tipografico storico a caratteri mobili, con cui la Fondazione ha recentemente riprodotto la Bibbia di Gutenberg realizzata nel 1453. L'impianto verrà messo a disposizione del pubblico per realizzare stampe in tempo reale, mentre per l'intera durata della fiera verranno esposti una serie di volumi pregiati.All'interno dello spazio regionale quest'anno verranno allestite delle postazioni per la presentazione delle pubblicazioni di alcune case editrici facenti parte dell'Associazione Editori del Friuli Venezia Giulia e delle case editrici Kepown, La Patrie dal Friul, Società Filologica Friulana. Tutte queste, insieme ad altre case editrici (Digressioni editore, Samuele editore, Forum Editrice Universitaria Udinese, Edizioni Università di Trieste EUT e Vita Activa editore) e al Comitato provinciale di Gorizia dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, presenteranno una serie di eventi nell'arena collocata presso lo stand.In particolare, sabato 11 maggio alle 20, per ricordare il centenario della vittoria del Tour de France del 1924 da parte di Ottavio Bottecchia, recentemente oggetto di un bando di finanziamento da parte della Direzione Cultura e Sport, dialogheranno Claudio Gregori, storico e tecnico del ciclismo, già giornalista della Gazzetta dello Sport e autore di "Il corno di Orlando. Vita, morte e misteri di Ottavio Bottecchia", e Alessandro Mezzena Lona, scrittore, già responsabile delle pagine culturali de "Il Piccolo" di Trieste e autore di "La morte danza in salita. Ettore Schmitz e il caso Bottecchia". In collegamento interverrà direttamente dal Giro d'Italia anche Franco Bortuzzo, giornalista di Rai Sport e autore del docufilm "Ottavio Bottecchia. El furlan de fero", co-prodotto della Cineteca del Friuli, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Comune di Gemona del Friuli. La pellicola, a partire dal 2 giugno, verrà proiettata in anteprima in alcune sale della Regione.Lo stand continuerà a essere - come in passato - il punto di riferimento della poesia all'interno del programma complessivo della fiera per gli eventi organizzati in collaborazione tra il Salone del libro e la Fondazione Pordenonelegge.it. Nell'arena dello stand si susseguiranno una dozzina di incontri con gli autori che la Fondazione ha selezionato per l'evento. Riconfermata la libreria della poesia - anch'essa punto di riferimento del Salone - che proporrà al pubblico numerosi titoli relativi a questo settore letterario. Sempre con la collaborazione di Pordenonelegge, sono previsti gli incontri con Antonella Anedda, recente vincitrice del Premio Umberto Saba 2024 (in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e con LETS Letteratura Trieste), e Mariolina Venezia, vincitrice del Premio letterario Friuli Venezia Giulia 2023 (in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia).Infine, per tutta la durata della fiera, nei videowall presenti nello stand verranno proiettate immagini turistiche del territorio regionale e alcuni video di presentazione delle realtà culturali locali; l'area di PromoTurismoFVG inoltre metterà in risalto alcune iniziative di grande spessore culturale in programma in Friuli Venezia Giulia. ARC/AL/ma