Cultura: Anzil, 6 mln per potenziare soluzioni Ict e realtà aumentata

Per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile; domande dal 12/02/24 all'11/04/24 Trieste, 3 feb - "Rendere il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia sempre più accessibile a tutti, sfruttando e potenziando l'accesso ai beni artistici, archivistici, museali e delle biblioteche, tramite strumenti innovativi come le piattaforme digitali, con soluzioni Ict e anche con la realtà aumentata. Questi gli obiettivi di un nuovo bando della Regione che mette a disposizione 6 milioni di euro, tra fondi propri e del programma Fesr 21/27, a favore degli operatori culturali". Sono le parole del vicegovernatore e assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che nella giornata di ieri, di concerto con l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha portato l'attenzione della Giunta una delibera concernente il bando "Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni Ict e realtà aumentata", provvedimento che è stato approvato dell'Esecutivo. "Potranno presentare istanza gli enti pubblici proprietari di istituti e luoghi della cultura: quindi musei, biblioteche, archivi, area archeologiche, complessi monumentali situati in Friuli Venezia Giulia - è entrato nel dettaglio il vicegovernatore Anzil -. I contributi che potranno ottenere sono compresi tra un minimo di 20.000 euro fino a massimo di 100.000 euro; importi significativi che permetteranno di sviluppare importanti progetti per tutto il nostro territorio; contiamo di riuscire a dare riscontro ad almeno un centinaio di esigenze". Le domande potranno essere presentate dal 12 febbraio e per 60 giorni fino all'11 aprile compreso. "Gli interventi finanziabili coprono diversi ambiti di intervento, e sono tutti finalizzati al sostegno della digitalizzazione per la Pubblica amministrazione per una migliore interoperabilità tra pubblico e privato, per una migliore accessibilità e utilizzo dei servizi pubblici digitali, per l'armonizzazione dei sistemi locali e lo sviluppo delle tecnologie digitali nei servizi" ha specificato Anzil. "Grazie a questo nuovo bando, gli operatori culturali potranno non solo implementare il sito web dell'istituto, ma anche realizzare un punto informativo da remoto e, aspetto di non poco conto, installare strumenti specifici per un'esperienza di visita dedicata alle persone con disabilità - è entrata nel dettaglio Zilli -. Tutto nell'ottica di rendere moderno, attuale e più semplice l'accesso al nostro ricchissimo patrimonio culturale". Il bando prevede, infatti, anche l'acquisto di attrezzature tecnologiche per lo sviluppo di progetti con realtà aumentata e la fruizione del patrimonio artistico e culturale con strumenti innovativi come ad esempio le piattaforme digitali. ARC/PT/gg