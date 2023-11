Cultura: Anzil, altri 130mila per migliorare iniziative per GO!2025

Trieste, 16 nov - "Stiamo lavorando per migliorare la qualità dell'intera programmazione di iniziative legate a Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura 2025, una manifestazione strategica per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Per questo, sulla base degli indirizzi per la stipula di convenzioni previsti dalla legge regionale 21 del 2019, abbiamo deciso di sostenere economicamente quelle associazioni che organizzano eventi, festival, rassegne, stagioni e concorsi di rilevanza internazionale da almeno 20 anni e che presentano un elevato valore e pregio culturale nei diversi ambiti musicali". Lo afferma il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil dopo che oggi la Giunta regionale ha approvato un'apposita delibera. "L'articolo 5 della legge 21 del 2019, pensata proprio per sostenere GO!2025, definisce infatti gli indirizzi per l'assegnazione di finanziamenti ai soggetti che organizzano queste iniziative a Gorizia. Lo stanziamento a bilancio per tali finalità per il 2023 - ricorda Anzil - ammonta complessivamente a 130mila euro". ARC/TOF/ma