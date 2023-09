Cultura: Anzil, Amici Musica Udine sodalizio storico oltre confini

Udine, 20 set - "Oltre cent'anni fa un gruppo lungimirante di grandi imprenditori e di amici che hanno fatto la storia di questa città metteva assieme un sodalizio per amanti della musica classica che ha saputo eccellere per oltre un secolo. Centodue anni fa la città era diversa da come la vediamo oggi ma il fascino della musica classica che la percorre è rimasto intatto. Una musica che parla un linguaggio che non conosce confini e viaggia nel tempo, consentendoci, con il suo messaggio internazionale, di sposarsi con il manifesto culturale della nostra regione". Questo il messaggio che il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil ha rivolto in occasione della presentazione della 102^ stagione di Concerti Amici della Musica di Udine 2023/2024 che si è svolta stamattina nella sede della Regione a Udine. Anzil ha sottolineato come "la Regione si esprime con una cultura senza confini, uno degli strumenti più potenti anche in vista di Go!2025 in cui la musica veicolerà i valori della Capitale europea della Cultura. Il pregio della stagione degli Amici della Musica di Udine consiste nell'unire il piacere di ascoltare la musica con la suggestione degli spazi in cui si svolgono i concerti". Anche per questo il vicegovernatore ha assicurato che "la Regione è stata e sarà anche in futuro partner di questa iniziativa musicale dando seguito a quell'antico sodalizio che continuerà a garantire un lavoro culturale eccellente sul nostro territorio". Parole di sostegno e apprezzamento all'iniziativa sono giunte anche dal Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, dall'assessore alla Cultura del Comune di Udine Federico Pirone e dal prorettore dell'Università di Udine Andrea Cafarelli che ha evidenziato l'attenzione decennale dell'Ateneo friulano nei confronti di questa collaborazione, a cui ha confermato pieno sostegno anche con riguardo all'attività di campus musicale. Anche Confindustria Udine per voce del direttore Michele Nencioni ha sottolineato l'inserimento nella stagione dei concerti Torriani negli spazi della restaurata Torre di Santa Maria, dove trova la sua nuova residenza il rinnovato gran coda Steinway & Sons 1961, storica acquisizione dell'associazione Amici della Musica, diventato il pianoforte della città. La stagione si snoda dal 23 ottobre fino al 10 aprile ed ha per protagonisti orchestre e solisti di fama internazionale. La stagione è arricchita da sette "Concerti Torriani", dal Campus estivo internazionale della musica abbinato al 20° Concorso Euroregione e dal Festival Udine Castello dal 12 al 26 maggio 2024. Tutto il programma è visibile sul sito amicimusica.ud.it, la campagna abbonamenti si aprirà il 23 settembre. ARC/SSA/gg