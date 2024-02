Cultura: Anzil, archivi Gabrielli hanno valore storico e affettivo

Trieste, 2 feb - "La Regione apprezza grandemente il lavoro che fa l'Associazione Italo Gabrielli per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Istria e ne riconosce il valore non solo storico e archivistico ma anche di testimonianza di un'epoca e di storie di persone, di famiglie, di luoghi che ci sono stati cari e che rimangono nel nostro cuore". Sono parole del vicegovernatore Mario Anzil che oggi è intervenuto a Trieste nella Sala Tessitori al convegno sull'inventario dell'archivio di Italo Gabrielli e dell'archivio della famiglia Gabrielli di Pirano, sotto il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del ministero della Cultura attraverso la Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia. Proprio il Ministero ha dichiarato l'interesse culturale per i due archivi che ora potranno essere tutelati, conservati, ordinati e inventariati per poter essere quindi consultati da tutti. "La conservazione degli archivi - ha rilevato Anzil - se da un lato permette di dare un quadro oggettivo delle vicende della storia, dall'altro non è scevra da quella componente emotiva che concerne l'amore per i propri nonni, i propri padri e i propri luoghi. Amare, quindi, e conoscere sono esperienze intimamente legate ed esse precisamente forgiano il paradigma che deve guidare gli amministratori pubblici, chiamati in primo luogo a voler bene alla propria terra, ma poi anche a conoscerla, con umiltà, scoprendola giorno per giorno. Mentre vanno ringraziate la famiglia Gabrielli e la signora Alma per la loro dedizione e disponibilità - ha concluso il vicegovernatore, che ha la delega alla Cultura - è compito ora delle istituzioni valorizzare il paziente lavoro dell'Associazione e il patrimonio dell'inventario". Al convegno, introdotto dalla presidente del sodalizio Donatella Pross, hanno preso parte numerose autorità tra cui il soprintendente archivistico del Friuli Venezia Giulia Luca Caburlotto. ARC/PPH/al