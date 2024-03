Cultura: Anzil, bando da 570mila euro per storia ed etnografia Fvg

Domande a partire dalle 9 del 15 marzo Udine, 9 mar - "Abbiamo approvato un ulteriore bando per finanziare i Comuni e le associazioni ma anche le società cooperative che per statuto svolgono attività culturali o artistiche e gli enti religiosi per favorire la conoscenza e l'approfondimento della storia e dell'etnografia del Friuli Venezia Giulia. I progetti possono riguardare la realizzazione di studi, ricerche, registrazione di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling ed attività espositive. Le risorse finanziarie per perseguire le finalità dell'avviso sono pari a 570mila euro e potranno essere integrate mediante dotazioni aggiuntive per aumentare l'efficacia dell'azione". A comunicarlo è il vicepresidente con delega alla Cultura e allo Sport del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil. Il contributo richiedibile è compreso tra 10 mila e 20 mila euro e i progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. La domanda di contributo deve essere inviata esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze online cui si accede dal sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, a partire dalle ore 9 del 15 marzo ed entro le 16 del 16 aprile prossimo. ARC/LP/ma