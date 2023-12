Cultura: Anzil, bando Filologica valorizza luoghi e cultura friulana

Udine, 11 dic - "La Regione confida molto nei bandi culturali che mettono in campo forti sinergie con i nostri vicini di casa e valorizzano le nostre peculiarità con progetti autorevoli di tutela e promozione. Sogniamo un futuro in cui lingua, identità e cultura friulana siano preservate e valorizzate". Lo ha detto il vice governatore con delega alla Cultura Mario Anzil intervenendo oggi a Udine nel salone di Palazzo Belgrado alla presentazione del bando per interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura del Friuli Venezia Giulia attraverso la lingua e la cultura friulana, promosso dalla Società Filologica Friulana e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Per Anzil "il bando rafforza, attraverso progetti transfrontalieri, la conoscenza dell'identità friulana attraverso il luoghi della cultura favorendo così anche la promozione turistica degli stessi in ottica di turismo culturale lento e sostenibile". Oltre ad Anzil sono intervenuti, tra gli altri, il presidente dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, e il presidente della Società Filologica Friulana, Federico Vicario. L'iniziativa rientra tra le attività del progetto Primis Plus "Storie di multiculturalità: viaggio sensoriale attraverso il prisma delle minoranze", ed è finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027. L'attività intende potenziare le peculiarità multiculturali e multilinguistiche delle comunità autoctone nell'area di Programma, con lo sviluppo di un turismo culturale sostenibile incentrato sul patrimonio materiale e immateriale e attraverso l'organizzazione di eventi culturali transfrontalieri. Al bando possono accedere enti pubblici, associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato senza finalità di lucro, proprietari o gestori di beni culturali, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia. Le iniziative finanziabili sono: studio e ricerca storica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni; iniziative espositive, editoriali, catalografiche, discografiche, audiovisive e multimediali; festival e manifestazioni culturali, teatrali e musicali. Le domande di contributo potranno essere inviate dal 15 dicembre al 31 gennaio 2024 e le attività potranno svolgersi nei mesi successivi fino al 31 ottobre 2024, data limite per la rendicontazione delle stesse. Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 80mila euro che andranno a finanziare piccoli progetti di importo compreso fra un minimo di euro 4mila e un massimo di euro 8mila euro, concessi nella misura pari al 100% della spesa. Il bando e la modulistica per la presentazione della domanda sono scaricabili dal sito internet della Società Filologica Friulana. ARC/SSA/al