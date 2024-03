Cultura: Anzil, bando per far scoprire a giovani ville venete in Fvg

Trieste, 19 mar - Un bando per diffondere tra i più giovani la conoscenza delle ville venete presenti sul territorio regionale, attraverso visite didattiche e attività laboratoriali. È "Turismo scolastico in Villa 2024", iniziativa promossa dall'Istituto regionale per le Ville Venete, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e l'Associazione per le Ville Venete. Grazie a questo bando gli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado e i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale potranno accedere a un contributo massimo di 500 euro, a sostegno delle spese sostenute per visite didattiche nelle ville venete.I fondi messi a disposizione sono complessivamente 12 mila euro e saranno erogati secondo l'ordine di arrivo delle domande, compilate su un apposito modulo disponibile sul sito dell'Istituto regionale ville venete (https://www.irvv.net/), dove è presente il bando completo, che dovranno poi essere inoltrate via Pec entro il 9 aprile 2024. Il bando nasce da una collaborazione tra l'Istituto regionale per le Ville Venete, l'Ufficio scolastico regionale e l'Associazione per le Ville Venete, già oggetto di protocollo di intesa, con l'intento di rafforzare le competenze trasversali, in particolare in materia di consapevolezza ed espressione culturali, attraverso la scoperta delle Ville Venete, in quanto evidenza di un importante capitolo della storia della civiltà veneta.Soddisfazione è stata espressa dal vicegovernatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil per il quale "questa iniziativa consente ai giovani studenti di conoscere i gioielli del proprio territorio e di venir coinvolti in maniera attiva nella loro valorizzazione". ARC/COM/ma