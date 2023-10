Cultura: Anzil, Celiberti stimolo per esplorare visione culturale Fvg

Trieste, 29 ott - "L'Amministrazione regionale ha voluto essere presente oggi alla chiusura della Fiera di San Simone a Codroipo e del progetto 'Celiberti a Codroipo' non solo per testimoniare la gratitudine al maestro friulano per i suoi 75 anni di attività, ma perché anche guarda a quella stagione culturale che ha visto l'artista protagonista come stimolo per immaginare la nostra visione culturale in un territorio di confine, proponendosi di esplorare una cultura di frontiera". Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, al termine della manifestazione codroipese e a chiusura del progetto 'Celiberti a Codroipo' che ha visto esposte "en plein air" nelle vie e nelle piazze di Codroipo le opere del maestro in occasione dei settantacinque anni di carriera. "Alla stele realizzata da Giorgio Celiberti 40 anni fa - ha commentato a margine Anzil - e collocata in piazza a Codroipo, si sono aggiunte altre 17 opere del maestro. Nella giornata conclusiva del progetto a lui dedicato, la comunità di Codroipo ha voluto testimoniare la propria gratitudine all'artista per la proficua collaborazione e un grazie sentito viene espresso in maniera più ampia anche dall'intera comunità regionale. La lunghissima carriera del maestro ci riempie di orgoglio". ARC/LP/gg