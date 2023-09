Cultura: Anzil, Cividale pronta ad accogliere turisti per Go!2025

Cividale del Friuli, 21 set - "Cividale del Friuli è una stella luminosa nella costellazione composta dalle tante stelle culturali che stiamo componendo in vista di Go!2025. Questo grazie all'impegno delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi vent'anni e che ai tesori noti della città ducale hanno saputo accostare percorsi culturali e artistici fortemente attrattivi". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil a margine della visita istituzionale che ha svolto stamattina a Cividale del Friuli accompagnato, tra gli altri, dal sindaco Daniela Bernardi. "Ai tesori storici e artistici longobardi riconosciuti dall'Unesco oggi si aggiunge una vasta offerta di visita che potrà certamente soddisfare i turisti che dal 2025 raggiungeranno la nostra regione in occasione di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura", ha ribadito Anzil sottolineando "il valore della collezione de Martiis a Palazzo de Nordis e quello del Centro Internazionale Podrecca Signorelli sul teatro di figura con l'allestimento di marionette". Anzil ha visitato anche il monastero di Santa Maria in Valle e il tempietto Longobardo da poco restaurato. La visita è poi proseguita al Club house Ueb Gesteco e alla villa de Claricini con la presentazione della fondazione che la gestisce. L'incontro è stata l'occasione anche per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di restauro finanziati dalla Regione e sui lotti mancanti per il completamento dei vari progetti di valorizzazione del patrimonio culturale della città ducale. ARC/SSA/pph