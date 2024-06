Cultura: Anzil, con Piccolo Festival Opera musica di qualità in Fvg

Il vicegovernatore ha presentato la manifestazione che si terrà nell'area transfrontaliera dell'Isontino Udine, 17 giu - "Offrire musica di grande qualità in luoghi iconici e suggestivi nell'area transfrontaliera del nostro territorio: è questo l'obiettivo di un evento perfettamente coerente con la visione che la Regione ha in campo culturale". Lo ha detto oggi a Udine il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil intervenendo nel corso della presentazione della 17.a edizione del 'Piccolo Festival Opera'; evento finanziato dalla Regione e quest'anno dedicato al tema evocativo della 'fantasia': venti appuntamenti dal 21 giugno al 7 luglio con la musica lirica e cameristica nei luoghi più suggestivi del territorio di confine, tra Gorizia e Nova Gorica e tra Collio e Brda. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, già nella sua precedente esperienza amministrativa di sindaco aveva avuto modo di apprezzare la manifestazione che si lega in maniera armonica con il territorio. "In particolare - ha aggiunto - lo fa esplorando la musica di confine, che non è solo un concetto geografico, ma che è anche quello che rappresenta la frontiera tra realtà e fantasia, tra passato e futuro, ricordo e immaginazione". Anzil ha poi sottolineato come proprio la coerenza del programma del Piccolo Festival Opera con gli indirizzi dell'Amministrazione in ambito culturale sia il motivo per cui il sostegno della Regione all'evento sarà confermato anche per il futuro, con la prospettiva che "la strada che ci sta conducendo a Go!2025 - ha concluso - rappresenti il miglior viatico capace di promuovere sul piano internazionale l'offerta di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura". ARC/GG/al