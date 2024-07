Cultura: Anzil, con Pinocchio Confidential Villa Manin è paese favole

Villa Manin di Passariano, 16 lug - "La forza magica della musica ci aiuterà a rilanciare Villa Manin come cuore pulsante di cultura della nostra Regione al centro dell'Europa". Così si è espresso il vicegovernatore della Regione con delega alla cultura Mario Anzil intervenendo questa sera a Villa Manin prima dell'avvio dello spettacolo dal titolo Pinocchio Confidential. "Oggi la Villa - ha detto l'esponente dell'esecutivo regionale - si è temporaneamente trasformata nel paese delle favole: la narrazione di Lella Costa e le musiche composte e interpretate da Paolo Fresu e Glauco Venier, ci hanno accompagnati nel profondo della storia di Pinocchio che, in qualche modo, racconta di ognuno di noi, delle nostre debolezze e degli ingredienti per vivere al meglio. Credo che anche Carlo Collodi stasera avrebbe sorriso nel conoscere questa nuova veste del suo Pinocchio". "È stata una serata - ha aggiunto Anzil - che ha impreziosito una già bella Villa Manin e arricchito il programma estivo degli eventi culturali; un viaggio intenso che la musica, senza confine ed età, ci ha consentito di fare, socchiudendo gli occhi, nel mondo di Pinocchio grazie a questi artisti di altissimo livello". ARC/AL