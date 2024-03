Cultura: Anzil, crescono incentivi Fvg per sale teatrali e cinema

"Perfetta sicurezza e dotazione tecnologica migliorano l'offerta" Trieste, 1 mar - "Le sale cinematografiche e quelle teatrali sono ambiti fondamentali per le sfide culturali del nostro territorio e devono essere perfettamente sicure e attrezzate in maniera ottimale. A questo fine la Regione aggiunge nuovi impegni finanziari". Con queste parole il vicegovernatore con delega alla Cultura Marzio Anzil ha illustrato l'approvazione finale della delibera che accresce le soglie degli incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale e di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico delle sale teatrali e della sale cinematografiche del Friuli Venezia Giulia. Per le sale teatrali della prima categoria, con capienza sotto i 300 posti, gli incentivi andavano dai 15mila ai 30mila euro: aumentano ora a 20mila fino ad un massimo di 50mila euro. Per le sale della seconda categoria, ovvero quelle dai 300 agli 800 posti, si passa da fondi che andavano dai 15mila ai 60mila euro a importi compresi tra i 20mila e gli 100mila. Solo per le sale teatrali della terza categoria, quelle con più di 800 posti a sedere, la soglia minima aumenta da 15mila euro a 20mila con il contributo massimo che, però, scende da 300mila a 150mila a causa delle poche richieste pervenute alla Direzione. Per quanto riguarda le sale cinematografiche, l'incentivo minimo passa da 15mila a 20mila euro, mentre il massimo monta da 60mila a 100mila. ARC/PPH/al