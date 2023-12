Cultura: Anzil, dalle idee di Maria Teresa slancio per il futuro

Il vicepresidente alla presentazione del libro sull'arciduchessa regnante d'Austria Trieste, 20 dic - 'Non bisogna temere di guardare al passato per cercare idee da realizzare nel futuro. Con questo spirito va declinata l'esperienza di Maria Teresa, che è rimasta nella storia per il ruolo primario che ebbe nello sviluppo economico e culturale della città di Trieste". Lo ha detto oggi a Trieste, nel Palazzo della Camera di commercio, il vicepresidente con delega alla Cultura Mario Anzil durante la presentazione del volume 'Il Tallero di Maria Teresa', scritto da Anna Cecchini per l'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac) del Friuli Venezia Giulia ed edito da Mgs Press. Il testo rende omaggio all'arciduchessa regnante d'Austria che ha trasformato Trieste da piccolo borgo medioevale a importante città portuale, europea e cosmopolita. Come ha sottolineato l'esponente della Giunta, per una regione che non è più ai margini ma al centro dell'Europa le intuizioni di Maria Teresa possono essere rielaborate in chiave contemporanea, per rafforzare il rilancio di Trieste che da qualche tempo sta registrando una fase di grande sviluppo sia portuale sia turistico. "A lei - ha concluso Anzil - dobbiamo la giusta riconoscenza per quello che ha fatto per Trieste e questo libro contribuisce a dare alla sua figura un'importanza che non deve essere dimenticata". ARC/GG/ma