Cultura: Anzil, Ert a fianco della Regione per rinascita culturale

Il vicegovernatore all'assemblea dell'Ente regionale teatrale che ha eletto alla presidenza Fabrizio Pitton



Pordenone, 10 ott - "Al nuovo presidente dell'Ente regionale teatrale Fabrizio Pitton va l'augurio di un buon lavoro in continuità con quanto è stato realizzato fino a oggi. Siamo certi che l'Ente continuerà a essere al fianco della Regione nell'obiettivo di coinvolgere anche la forma d'arte teatrale nella rinascita culturale che vogliamo si realizzi. Il contributo del teatro, e dell'Ert in particolare, sarà fondamentale in quanto dimostra come un'arte così antica sappia essere contemporanea". Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil, portando il saluto della Regione all'assemblea degli associati dell'Ente regionale teatrale, che si è riunita a palazzo Antonini-Belgrado a Udine. L'assemblea ha eletto alla presidenza Fabrizio Pitton, sindaco di Talmassons e già vicepresidente dell'Ert. Il presidente uscente Sergio Cuzzi assumerà il ruolo di vicepresidente. Nel consiglio direttivo dell'Ente entra anche Denisa Pitton, assessore nel Comune di Latisana.



"Le nuove iniziative portate sui palcoscenici dall'Ert - ha aggiunto il vicegovernatore Anzil - sapranno benissimo assolvere a quella che è la nuova 'missione': coinvolgere un pubblico sempre più ampio, non soltanto di giovani e giovanissimi ma anche di persone che si avvicineranno al teatro scoprendo il grande fascino delle rappresentazioni innovative che saranno proposte proprio con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di spettatori". L'impegno dell'Ente regionale teatrale - come emerso in assemblea - è quello di dare una svolta nel promuovere lo spettacolo dal vivo, introducendo, ad esempio, nuovi percorsi e nuove tipologie di spettacolo. Il cartellone della nuova stagione appena partita prevede 28 sedi teatrali in Friuli Venezia Giulia. Un cartellone ricco di 100 titoli, di cui 67 di prosa, 20 di musica e 13 di danza, suddivisi in diversi filoni tematici, all'interno dei quali 39 sono quelli rappresentati dalle produzioni regionali.



"Prevista, inoltre, la possibilità - ha sottolineato infine Anzil - di formule di abbonamento e attività formative da giostrare nelle varie sedi e attivare una mobilità di pubblico che non può che giovare alla vitalità dell'intero sistema teatrale regionale valorizzando ulteriormente la specificità dei singoli teatri". ARC/LIS/ma