Cultura: Anzil, Ert Fvg esempio di collaborazione virtuosa

Presentato il calendario 2023/2024 dei 28 teatri che fanno capo al circuito regionale Udine, 11 set - "Ert Fvg rappresenta un esempio di collaborazione virtuosa tra tanti soggetti che ha determinato la possibilità, altrimenti difficile da perseguire, di presentare una stagione prestigiosa con nomi autorevoli nel campo della prosa, della musica e della danza. L'attività di Ert rispecchia la visione della cultura promossa dalla Regione, che continuerà a stimolare una proposta sempre più pluralista e polifonica". Queste le parole del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil alla conferenza stampa, svoltasi questa mattina nel palazzo della Regione a Udine, in cui l'Ente regionale teatrale ha presentato il calendario 2023/2024 dei 28 teatri che fanno capo al Circuito regionale. Il cartellone 2023/24, come ha spiegato nei dettagli il direttore di Ert Fvg Alberto Bevilacqua, si comporrà di 238 giornate recitative (32 in più rispetto al 2022/23), 195 delle quali dedicate alla prosa, 23 alla musica e 20 alla danza. Sul palco artisti già noti al grande pubblico (Claudio Bisio, Sabina Guzzanti, Giorgio Tirabassi, Simone Cristicchi, Valeria Solarino, Paolo Hendel e tanti altri), ma anche molti nuovi talenti ricercati e selezionati dalla direzione artistica. Cento i titoli complessivamente in programma e 39 le produzioni regionali per 75 date totali, mentre la programmazione musicale sarà totalmente made in Fvg con 20 titoli per 23 date totali, al fine di premiare le numerose eccellenze presenti sul territorio regionale. L'assessore si è complimentato con Ert per l'attività perseguita nel "specializzare a livelli elevati l'offerta culturale del territorio, immaginando il Friuli Venezia Giulia come un'unica grande città. Una concezione che può essere utile ad affrontare con successo e con prospettive differenti le sfide del futuro". Accanto alle proposte e alle collaborazioni tra il Circuito e le migliori case di produzione regionali e nazionali, in 14 Teatri Ert ci sarà la possibilità per gli abbonati di scegliere tra uno spettacolo di teatro fisico, in cui è l'azione e non la parola a veicolare il messaggio (rassegna "Altri Linguaggi"), e uno di innovazione (rassegna "InScena!") che rompe la convenzione che prevede gli artisti sul palco e il pubblico in platea per introdurre nuove modalità di fruizione e partecipazione (realtà virtuale, teatro partecipato, pubblico sul palco, incontri con gli artisti). Le due nuove rassegne hanno come obiettivo, oltre all'ampliamento dell'offerta per gli abbonati e per il pubblico fidelizzato, anche l'avvicinamento allo spettacolo dal vivo delle nuove generazioni. Il calendario completo degli spettacoli è disponibile sul sito web ertfvg.it. ARC/PAU/al