Cultura: Anzil, Fake News Festival promuove verità e responsabilità

Udine, 30 ott - "Il Fake News Festival costituisce un elemento fondamentale nella promozione della cultura, della consapevolezza e nella lotta alle notizie false, una tematica che incide profondamente sulla nostra società contemporanea. Questo evento si distingue come un'iniziativa unica in Italia, sostenuta pienamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia".



Questo il messaggio che il vicegovernatore con delega alla Cultura e sport Mario Anzil ha rivolto agli organizzatori del Fake News Festival che si svolgerà dl 14 al 19 novembre a Udine e il cui programma è stato presentato stamattina.



"L'Associazione Prisma Aps, composta da talentuosi giovani under 35, merita il nostro riconoscimento e apprezzamento per aver dato vita a un festival che promuove la verità, la responsabilità e la riflessione critica in un'epoca in cui l'informazione è spesso distorta o manipolata. Congratulazioni, quindi, agli organizzatori per l'entusiasmo e la passione che hanno impresso in questa iniziativa, con l'augurio che vi sia una partecipazione attiva a questa seconda edizione del Fake News Festival, così che ciascuno possa contribuire a diffondere la verità e a promuovere la cultura della conoscenza", ha concluso Anzil. ARC/SSA/pph