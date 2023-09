Cultura: Anzil, Fondazione Aquileia valorizza patrimonio archeologico

Aquileia, 25 set - "La Regione continuerà a finanziare la Fondazione Aquileia per il compito fondamentale che svolge nel valorizzare il proprio patrimonio archeologico, storico e culturale, come dimostrano i risultati conseguiti in questi anni. Sono in corso le interlocuzioni con tutti i soci fondatori per estendere la durata dell'operatività della Fondazione, attualmente di soli dieci anni, e rendere così possibili nuove assunzioni a tempo indeterminato". Lo ha detto oggi ad Aquileia il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil nel corso di un incontro in cui il presidente della Fondazione Aquileia, Roberto Corciulo, ha illustrato il lavoro svolto dall'Ente tra il 2017 e il 2022 e la programmazione per il quinquennio 2023-28. La costituzione della Fondazione è stata sottoscritta nel 2008 dal ministero dei Beni e delle Attività culturali, dalla Regione (che la supporta con un contributo di oltre 2 milioni di euro all'anno), dall'ex Provincia di Udine e dal Comune di Aquileia, con l'ingresso nel 2010 dell'Arcidiocesi di Gorizia in qualità di socio partecipante. Tra i suoi scopi rientrano le attività di ricerca, scavo e restauro nell'area archeologica (svolte in collaborazione con le Università di Udine, Trieste, Venezia e Verona) e la realizzazione di un parco archeologico integrato nel tessuto urbano e sociale. Secondo il vicegovernatore, "il coordinamento di tutti i soggetti al fine di uniformare la proposta turistica sarà tra gli aspetti cruciali nella pianificazione futura. Sono certo che la Fondazione, in sinergia con l'Amministrazione comunale, saprà mettere in campo scelte coraggiose e investimenti importanti per potenziare ulteriormente la capacità attrattiva di Aquileia". Sul tema di Go!2025, Anzil ha sottolineato l'importanza di mettere in relazione Gorizia con i principali poli culturali del territorio e ha confermato il sostegno economico della Regione per le iniziative già in calendario su Aquileia, ovvero le mostre dedicate e Giuseppe Ungaretti e ai tesori della città. ARC/PAU/al