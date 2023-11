Cultura: Anzil, Frappa Rauceroy incuriosisce lettori su figura Tiepolo

Udine, 24 nov - "Un nuovo romanzo storico per Alberto Frappa Rauceroy, autore raffinato, abile nel condurre il lettore attraverso trame in cui accadimenti immaginari ben si intrecciano con la storia reale di illustri personaggi. Protagonista di questo nuovo lavoro, Giambattista Tiepolo, nei suoi anni udinesi, durante i quali ha donato alla città alcuni dei suoi affreschi più belli e che, proprio in questo periodo, Udine sta ricordando in una mostra inaugurata oggi in Castello, dedicata ai pittori del '700 e con 'Il Festival del Tiepolo'. Attorno a lui, personaggi e luoghi che, grazie alla maestria dell'autore, concorreranno a metterne certamente in luce aspetti inediti ed accattivanti che potranno anche incuriosire i lettori a visitare gli splendidi affreschi udinesi". Questo il pensiero espresso dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura e sport Mario Anzil a margine della presentazione del libro "L'ombra del Tiepolo" di Alberto Frappa Rauceroy, avvenuta questa sera alla Libreria Moderna Udinese. ARC/COM/ma