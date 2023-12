Cultura: Anzil, Fvg candidato per museo volo acrobatico

Il vicegovernatore è intervenuto all'inaugurazione della mostra fotografica allestita a Cividale Trieste, 2 dic - "Il Friuli Venezia Giulia, in virtù della sua storia, potrebbe essere candidato a ospitare un museo dedicato al volo acrobatico che, da un punto di vista culturale e turistico, diventerebbe un punto di attrattività della nostra regione". Lo ha detto oggi a Cividale del Friuli il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil intervenendo all'inaugurazione della mostra fotografica 'Il volo acrobatico in formazione'. Come ha ricordato l'esponente della Giunta, "la nostra regione può annoverare una serie di legami importanti con il volo acrobatico, oltre ai sessant'anni della presenza della Pattuglia acrobatica nazionale a Rivolto, tant'è vero che nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale a Campoformido si facevano i primi esperimenti di questa specialità. Inoltre ci sono anche altre esperienze storiche, come quelle di Ronchi dei Legionari e di Pordenone che fortificano queste connessioni del Friuli Venezia Giulia con la storia del volo aereo". La mostra, che è stata allestita all'interno del Centro commerciale 'Borc di Cividar', rimarrà aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2024. ARC/GG/pph