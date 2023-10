Cultura: Anzil, Fvg celebrerà Go!2025 alla Fiera del libro Francoforte

L'Italia sarà paese d'onore dell'edizione 2024 Francoforte (Germania), 22 ott - "Abbiamo compreso quanto importante sia questa vetrina internazionale per promuovere la cultura della nostra regione ed in particolare per accendere un faro su Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura. GO!2025 sarà protagonista all'interno del padiglione dedicato all'Italia che nel 2024 sarà il Paese ospite d'onore". Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil ha rappresentato con queste parole lo spirito con cui la Regione prenderà parte l'anno prossimo alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, che si è conclusa oggi nella città tedesca con la cerimonia di passaggio tra la Slovenia, ospite d'onore dell'edizione di quest'anno, e l'Italia che lo sarà nel 2024. Una cerimonia che è diventata simbolo di G0!2025 in quanto proprio la Capitale europea della Cultura sarà a sua volta protagonista di uno degli spazi dell'agorà con cui l'Italia si presenterà alla kermesse tedesca "Il confine - ha detto Anzil a Francoforte - diventerà il simbolo della presenza del Friuli Venezia Giulia e di Gorizia alla fiera. Un confine che la cultura e la nostra storia hanno dimostrato di poter abbattere facendone un'opportunità di sviluppo. Purtroppo il tema delle divisioni in questo momento storico si sta rivelando di triste attualità e credo che la testimonianza del Friuli Venezia Giulia e in particolare di Gorizia potrà aiutare a una riflessione". Lo ha ribadito lo stesso Mauro Mazza, commissario straordinario per la Fiera del libro di Francoforte, che ha ricevuto la pergamena simbolo della "Buchmesse" dalla delegazione slovena e che ha annunciato il tema con cui l'Italia si presenterà alla fiera, che sarà "radici nel futuro". La cerimonia di passaggio tra Slovenia e Italia si è aperta con un video messaggio della scrittrice Ilaria Tuti che ha ricordato come il Friuli Venezia Giulia sia terra di confine e di incontro dalla cui storia è possibile superare l'odio e aprirsi alla vita, in un momento storico in cui l'incontro tra popolazioni si oppone alle guerre. Sulle stesse corde l'intervento di Mazza che ha parlato di continuità nel passaggio dalla Slovenia all'Italia proprio nel segno di G0!2025 e ha lanciato il tema delle "memorie rispettate" quale compito della cultura nella costruzione di pace. La cerimonia ha visto inoltre la partecipazione dei sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e di Nova Gorica, Samo Turel, oltre che di Romina Kocina, direttrice del GECT GO, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. L'appuntamento con la fiera del libro di Francoforte precederà di pochi mesi la data dell'inaugurazione di GO!2025, l'8 febbraio 2025. Una data simbolica che unisce i due Paesi perché rappresenta l'anniversario della nascita di Giuseppe Ungaretti, che conobbe il confine italo-sloveno durante la prima Guerra mondiale come soldato e qui scrisse alcuni dei suoi più famosi versi, e l'anniversario della scomparsa del grande poeta sloveno France Preseren. La fiera di Francoforte ha accolto quest'anno oltre 4mila espositori da più di 130 paesi, per circa 200mila visitatori, di cui 105mila commerciali. ARC/SSA/pph