Cultura: Anzil, Fvg è la Regione che in proporzione investe di più

Il vicegovernatore presente al centenario del Teatro Verdi di Muggia Trieste, 14 ott - "Il Friuli Venezia Giulia è la Regione che investe le maggiori risorse per la cultura in relazione al numero di abitanti e questo le impone di verificare gli investimenti fatti: i contributi per il Teatro Verdi di Muggia, che oggi festeggia i suoi primi cent'anni, ne sono un esempio virtuoso". Sono parole del vicegovernatore Mario Anzil che oggi è intervenuto alla celebrazione del centenario del teatro della cittadina istroveneta, del quale si stanno completando le fasi di ristrutturazione, con l'intervento sul tetto. "Qui al Teatro Verdi siamo nel cuore di una comunità dove si vivono emozioni e si donano momenti di divertimento e di felicità", ha annotato Anzil. "Oggi dobbiamo guardare al passato, per rivivere i momenti pionieristici e la storia di un teatro sorto dopo il periodo epico e tragico della Grande guerra - così il vicegovernatore -, ma dobbiamo soprattutto proiettarci verso quello che sarà: le risorse della Regione, confermate nell'assestamento di Stabilità e nel ddl multisettoriale, sono abbinate alla preziosa partecipazione del teatro muggesano al sodalizio dell'Ert, che permette a 28 comuni della nostra regione di sostenere una proposta culturale adeguata. Si crea così un effetto volano di cui beneficeranno anche le nuove generazioni, che avranno occasione di incuriosirsi e di appassionarsi al teatro, garantendo così lunga vita e traguardi ambiziosi anche al Verdi di Muggia". Proprio Anzil e il sindaco di Muggia Paolo Polidori hanno scoperto ai piedi della sala una targa celebrativa dei cent'anni del teatro, dopo l'esecuzione dell'Inno di Mameli da parte dell'ensemble di ottoni del conservatorio Tartini di Trieste. Successivamente è stata inaugurata la mostra "Teatro cine "Verdi" (e non solo): 100 frammenti di storia sociale e culturale muggesana" a cura di Francesco Fait. In occasione dell'evento è stato anche presentato l'annullo filatelico speciale sulla cartolina disegnata per il centenario da Aldo Bressanutti. ARC/PPH/gg