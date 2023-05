Cultura: Anzil, GO!2025 diventi trampolino di lancio per Gorizia e Fvg

Gorizia, 10 mag - "La vera sfida di GO!2025 è non limitarsi a cogliere le opportunità nell'anno in cui la capitale europea della Cultura avrà la sua massima visibilità ma utilizzare quest'occasione come un trampolino di lancio negli anni a venire per lo sviluppo di Gorizia e di tutto il Friuli Venezia Giulia". È quanto ha affermato il vicegovernatore con delega alla Cultura e allo Sport Mario Anzil al termine dell'incontro avuto nel municipio di Gorizia con il sindaco Rodolfo Ziberna cui hanno preso parte assessori della Giunta comunale e il presidente del Gect Paolo Petiziol. "Gorizia - ha rilevato Anzil - è una città ricca di storia e di luoghi straordinari e magici che la vetrina del 2025 permetterà a molte persone di riscoprire e di conoscere. Nell'incontro di oggi - ha aggiunto il vicegovernatore - ho potuto constatare molto entusiasmo e una grande determinazione per un appuntamento che vedrà Gorizia epicentro ma che interessa enormemente tutta la regione". Al termine del confronto in Municipio, che dal tema capitale europea della Cultura si è esteso a vari spunti relativi in particolare alle strutture culturali e sportive di Gorizia, Anzil ha compiuto un giro della città accompagnato da Ziberna, a partire dalla caserma Cascino dove ha sede il 13esimo Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia, prima di recarsi nel pomeriggio a palazzo De Bassa per partecipare alle fasi inaugurali del Festival del Cambiamento. ARC/PPH/gg