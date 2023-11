Cultura: Anzil, il modello Teatro Verdi da replicare su territori

Il vicegovernatore a Pordenone alla presentazione della ricerca sul "Sistema Teatro" Pordenone, 10 nov - "L'approfondita e dettagliata ricerca, la prima di questa ampiezza commissionata da un Teatro a livello nazionale, incentrata sull'attività e sul futuro del Teatro Verdi di Pordenone rappresenta per la Regione una sorta di laboratorio i cui risultati saranno certamente discussi e condivisi anche per poter essere replicati nel ricco e diffuso sistema teatrale del Friuli Venezia Giulia che costituisce, con le sue specifiche realtà, un patrimonio culturale di grande rilievo, come per altro confermano alcuni dei dati emersi dalla stessa indagine". A sostenerlo il vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil, questa sera a Pordenone alla presentazione della ricerca "Può esistere un sistema Teatro? La visione del Verdi di Pordenone". La ricerca, promossa dal Teatro Verdi con il sostegno di Regione, è incentrata sul pubblico e, in generale, sul sistema teatrale e culturale a livello territoriale. Obiettivo dell'indagine - curata dalla società Profili, specializzata nel settore culturale e presentata anche con gli interventi di esperti e docenti universitari - è quello di comprendere quale ruolo possa avere oggi un Teatro alla luce dei molti cambiamenti - nelle scelte culturali, nel tipo di pubblico, nelle politiche verso partner e imprese sponsor - che hanno caratterizzato gli ultimi anni, in particolare dopo la pandemia. "Dallo studio emerge - ha proseguito Anzil - che lo storico Teatro Verdi di Pordenone non è soltanto un ente teatrale di grande rilievo, ma riveste il ruolo di attore e promotore di cultura sul territorio, rappresentando una vera e propria impresa culturale con una precisa progettualità e con una diffusa rete di relazioni territoriali sia con istituzioni sia con il sistema economico e delle imprese locali. Aziende spesso medio-piccole e di tradizione familiare capaci però di essere vicine investendo nelle attività culturali nello spirito della responsabilità sociale". Il vicegovernatore ha poi sottolineato: "Un altro importante aspetto evidenziato dalla ricerca è legato all'importanza del rapporto che il Teatro Verdi ha instaurato con le scuole e le istituzioni formative proponendo attività destinate al target degli studenti. Così come l'apertura verso i giovani, sia valorizzando i talenti artistici sia avanzando proposte e generi pensati per un pubblico giovane anche attraverso l'esplorazione di nuovi territori culturali e di innovative forme artistiche". "Progettualità innovative di qualità - ha aggiunto Anzil - oltre alla rete di relazioni con il territorio e con istituzioni internazionali, formazione e diffusione della cultura parlando a scuole e giovani e inclusività di nuove forme culturali e nuovi pubblici sono i valori guida colti dall'analisi condotta sul Verdi di Pordenone. Un vero e proprio 'sistema Teatro' che deve rappresentare un modello da replicare nei territori e nel sistema culturale - aperto, plurale e di frontiera - del Friuli Venezia Giulia nell'ambito di quel 'rinascimento culturale', in grado di stimolare il sistema socio-economico, verso il quale punta l'Amministrazione regionale". ARC/LIS/ma