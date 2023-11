Cultura:Anzil, in Quarta Giusta sintesi virtuosa tra sodalizi musicali

Trieste, 10 nov - "Merita un grande plauso il fatto che le più prestigiose rassegne musicali della nostra regione collaborino tra di loro in una relazione virtuosa nella prospettiva dell'appuntamento GO! 2025 che rappresenterà una vetrina internazionale importantissima per la nostra offerta culturale".



Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, intervenuto con un videomessaggio alla presentazione a Trieste nel Palazzo della Regione del progetto "Quarta Giusta" che articola un programma di concerti autunnali di giovani talenti tra Gorizia e Pordenone a cura dei quattro prestigiosi Concorsi Internazionali con sede in Friuli Venezia Giulia promossi dalle rispettive associazioni: Associazione Piano FVG di Sacile (Concorso PianoFvg), Associazione Chamber Music di Trieste (Concorso Premio Trio di Trieste), Associazione Amici della Musica "S. Gandino" di Porcia (Concorso Città di Porcia) e dall'Accademia d'Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento (Concorso Piccolo Violino Magico).



"Ancora una volta i nostri sodalizi musicali si dimostrano all'avanguardia - ha osservato Anzil - sia per quanto riguarda l'offerta culturale sia per una capacità di visione lungimirante guardando a Nova Gorica Gorizia capitale europea della Cultura ma anche nell'ottica della candidatura di Pordenone a capitale italiana della Cultura nel 2027".



Il vicegovernatore ha augurato a tutti i giovani artisti coinvolti da Quarta Giusta "di poter conseguire una carriera ricca di soddisfazioni e di successi, di cui il blasone e la reputazione delle rassegne musicali regionali sotto l'egida di associazioni promotrici affermatissime sono premesse molto incoraggianti". ARC/PPH/ma