Cultura: Anzil, instradare giovani a lettura obiettivo Regione

Il vicegovernatore alla presentazione dell'iniziativa nata dalla collaborazione tra Fvg, Wwf e Castello e Area protetta di Miramare



Trieste, 7 giu - "Questa iniziativa è molto importante e meritoria, perché incoraggiare e instradare i giovanissimi alla lettura significa crescere in loro la propensione a ragionare senza condizionamenti sviluppando così il proprio libero pensiero".



Lo ha detto oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Cultura, Mario Anzil, intervenendo attraverso un videomessaggio alla presentazione dell'iniziativa nata dalla collaborazione tra il progetto regionale 'LeggiAMO 0-18', il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare e il Wwf Area marina protetta di Miramare. Il progetto prevede 22 appuntamenti di lettura per piccoli lettori fino a 6 anni tra il Castello e l'Area Marina Protetta di Miramare di Trieste per tutto il 2023.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta, in particolare per le nuove generazioni sempre più utilizzatrici dalle forme di comunicazione mediata dalle tecnologie, la lettura "risulta essere fondamentale per aprire la mente, in quanto vera opportunità di conoscenza e di approfondimento sui temi della realtà".



LeggiAMO 0-18 è il progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ha come partner: il Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinamento), il Centro per la Salute del Bambino, Damatrà Onlus, l'Associazione Italiana Biblioteche sezione Fvg, la Fondazione Radio Magica Ets, l'Associazione Culturale Pediatri e l'Ufficio Scolastico regionale. ARC/GG/pph