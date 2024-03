Cultura: Anzil, Irci Trieste è patrimonio da tutelare

Trieste, 15 mar - "La Regione plaude all'attività che l'Irci di Trieste porta avanti, da più di 40 anni, a tutela delle culture e delle tradizioni che rappresenta e si impegna a ragionare sulla miglior soluzione possibile per salvaguardare il futuro di questo istituto. È importante tenere accesa la fiamma della memoria, a beneficio delle generazioni di oggi e di domani, rispetto alla storia millenaria di queste popolazioni prima del loro esilio". Lo ha detto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil, in visita oggi all'Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata di Trieste accompagnato dal presidente Franco Degrassi e il direttore Piero Delbello. L'istituto ha sede nello stabile di via Torino che ospita il museo civico stesso, realizzato anche con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e al cui interno è presente un'accurata selezione di masserizie, oggetti e fotografie che raccontano importanti spaccati della quotidianità degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Il vicepresidente ha constatato la necessità di elaborare un progetto di gestione futura che conferisca all'Irci una veste istituzionale, individuando i possibili soggetti da coinvolgere. ARC/PAU/al