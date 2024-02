Cultura: Anzil, ITS Arcademy dà valore alla contemporaneità

L'assessore ha visitato gli spazi espositivi del Museo dedicato alla moda Trieste, 2 feb - "Uno spazio artistico che, nel suo slancio creativo, guarda con forza al contemporaneo, esponendo questi spettacolari abiti che sono il risultato di un'idea innovativa e coraggiosa nata più di vent'anni fa con il contest per i giovani stilisti". Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil a margine della visita a ITS Arcademy, il Museo della Moda ispirato dall'archivio di ITS Contest, il concorso internazionale per giovani stilisti creato nel 2002 da Barbara Franchin. Quest'ultima ha accompagnato l'esponente della Giunta regionale all'interno della galleria allestita al 4. piano del palazzo della Cassa di Risparmio dove sono esposti al pubblico quasi 100 capi, accessori, fotografie e progetti creativi di designer provenienti da tutto il mondo e selezionati da uno dei più importanti curatori e storici della moda. Come ha spiegato Anzil, se si vuole uscire dalla decadenza e puntare con ambizione a un nuovo Rinascimento "dobbiamo essere capaci di guardare all'oggi, consapevoli della contemporaneità, come sta facendo ITS. Per questo la Regione ha sostenuto e sostiene con convinzione il progetto portato avanti da Brabara Franchin". "Vivere la stagione contemporanea sapendo guardare al futuro, il che - ha concluso il vicegovernatore - non significa gettare via il passato ma considerarlo per quello che è, ovvero fonte di ispirazione e conoscenza". ARC/GG/al