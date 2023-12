Cultura: Anzil, Kosmos a Miramare il viaggio come visione di futuro

Il vicepresidente all'inaugurazione della mostra su il 'veliero della scienza' Trieste, 20 dic - "Per una regione di frontiera come la nostra il viaggio e le scoperte, in questo caso scientifiche, sono parte integrante della visione di futuro che abbiamo per il Friuli Venezia Giulia e la mostra inaugurata oggi ben declina, anche attraverso la tecnologia più all'avanguardia, questa idea". Lo ha detto oggi a Trieste il vicepresidente con delega alla Cultura Mario Anzil in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Kosmos, il veliero della scienza', allestita nel Museo storico all'interno delle scuderie del Castello di Miramare e che sarà aperta al pubblico da domani, 21 dicembre, fino al 16 giugno 2024. Il fulcro della mostra è il viaggio esplorativo della fregata Novara che salpò da Trieste il 30 aprile 1857 e vi rientrò, dopo 22 tappe in cinque continenti, con un notevole bagaglio di conoscenze inedite e un gran numero di reperti minerali e di specie vegetali e animali. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, "questo evento rappresenta una straordinaria occasione per riscoprire le potenzialità della conoscenza e con essa l'abitudine a pensare e a ragionare". Nell'occasione il vicepresidente Anzil si è complimentato con la direttrice del Museo storico e del Parco del Castello di Miramare, Andreina Contessa, per l'attività culturale svolta in questi anni che, assieme a una serie di interventi di recupero in particolare del parco, ha favorito il rilancio del sito con un afflusso sempre maggiore di visitatori. ARC/GG/ma