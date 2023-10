Cultura: Anzil, libro di Pupolin esalta tradizione enoica del Fvg

Il vicegovernatore alla presentazione del volume "Uva Fragola" alla Fiera di San Simone di Codroipo



Pordenone, 28 ott - "Il libro di Barbara Diana Pupolin esalta la cultura enoica accompagnando il lettore a conoscere vicende affascinanti di personaggi legati al vino. Un ottimo esempio di come con la letteratura, quando rimane aderente alle tradizioni e alle specificità delle comunità, si possa validamente promuovere il territorio. Analogamente, anche l'antica Fiera di San Simone di Codroipo, all'interno della quale l'evento letterario si è svolto, è un esempio di come le tradizioni si possano rinnovare conservando l'antico fascino e attirando ancora tanti visitatori".



Parole pronunciate questa sera dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, che ha partecipato a Codroipo alla presentazione del libro "Uva Fragola" dell'autrice Barbara Diana Pupolin. All'incontro organizzato dalla Pro Loco Passariano, dal titolo "Che vino saresti secondo me?", oltre all'autrice era presente lo scrittore Alberto Frappa Raunceroy che ha presentato e il libro tracciando il percorso dell'autrice che lo ha firmato. All'evento anche la presenza del vignaiolo Pietro Pittaro che ha fatto la storia del metodo classico in Friuli. Mentre Gino Vendrame - vignaiolo, enologo e consigliere Assoenologi Fvg - ha illustrato la realtà enologica del territorio.



"Un bel modo - ha evidenziato Anzil - di coniugare la cultura letteraria con la storia e la cultura delle tradizioni all'interno di un'antica manifestazione come la Fiera di San Simone a Codroipo che valorizza le tante proposte di associazioni, Pro Loco e realtà diverse che compongono un crocevia ricco di bellezza e frutto dell'impegno e della passione di tanti cittadini". ARC/LIS/pph