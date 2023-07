Cultura: Anzil, libro Tibaldi trasmette amore per territorio

Trieste, 25 lug - "Apprezzo molto la passione di Aldevis Tibaldi per il territorio e l'impegno quotidiano per la sua salvaguardia. Un affetto che ha saputo riportare a mezzo scritto con uno stile graffiante, incisivo e ironico e che può essere elemento fondante per la vita di ogni cittadino e per l'operato di ogni amministratore". Con queste parole il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil è intervenuto oggi, nella sala Tessitori del palazzo del Consiglio regionale a Trieste, alla presentazione del libro di Aldevis Tibaldi "L'isola infelice. Viaggio alla fine del mondo nella terra violata dagli abusi e dalla rassegnazione... ma non solo". L'evento è stato organizzato dalla biblioteca del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia "Livio Paladin". L'opera edita da Kappa vu si propone di dare, attraverso un'ampia rilettura e citazione di documenti, una rappresentazione precisa della situazione ambientale e delle lotte per la tutela del territorio protrattesi negli ultimi trent'anni in Friuli Venezia Giulia. Si parla di inquinamento, di distruzione del territorio e del paesaggio, dalla Carnia alla pianura friulana, dal Carso alla laguna maranese, nella convinzione che solo una presa di coscienza e un impegno di massa potranno contribuire a salvare l'ambiente. Il vicegovernatore ha osservato come ogni decisione amministrativa debba essere dettata dalla "contezza di quanto avvenuto in passato, al fine di riuscire a interpretare il presente e gettare le basi per il futuro. Su quest'ultimo aspetto - ha affermato Anzil - il confronto con gli esperti e l'ascolto di più opinioni è spesso utile per avere una visione più completa e approfondita, specialmente su materie di particolare complessità, e per indirizzare nel verso giusto la visione futura". ARC/PAU/pph