Cultura: Anzil, Miramare presidio strategico di GO!2025

Il vicegovernatore in visita al Castello accompagnato dalla direttrice Contessa Trieste, 30 set - "Un sito di alto valore culturale, storico, architettonico e anche naturale che in questi ultimi anni è stato molto ben valorizzato e che, proprio per il suo alto grado di attrattività, si candida ad essere uno dei presidi strategici del grande evento internazionale di GO!2025 che tra quasi un anno coinvolgerà tutto il Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil a margine della sua visita al Castello e al parco di Miramare accompagnato dalla direttrice del comprensorio e del museo storico Andreina Contessa. Nel corso della mattinata Anzil ha inoltre assistito - dal suggestivo scenario dal maniero che fu di Massimiliano d'Asburgo - alla Barcolana Young, la regata con oltre 200 tra bambini e ragazzi che solcherà le acque del Golfo anche domani. Come ha spiegato il rappresentante della Giunta, il successo di visitatori e il rilancio del Castello di Miramare va in primo luogo attribuito all'attuale direttrice Andreina Contessa, la quale ha illustrato al vicegovernatore lo stato di avanzamento dei progetti che interessano il comprensorio nel prossimo futuro. "Si tratta di un luogo di grande fascino - ha osservato Anzil - carico di vicende storiche importanti e che quindi cattura subito l'interesse e l'attenzione del visitatore colto, che dalla contemporaneità si trova immerso nelle atmosfere di un passato che nel castello e nel parco sembra tornato a rivivere". Nell'occasione il vicegovernatore ha potuto visitare in anteprima le antiche cucine del castello, le quali, dopo un attento intervento di restauro, ritorneranno a essere visitabili ospitando le raffinate suppellettili da tavola utilizzate dal duca e dalla duchessa d'Aosta per imbandire le loro mense. ARC/GG/pph