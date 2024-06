Cultura: Anzil, mostra Altan attualizza favole classiche

Il vicegovernatore a Tolmezzo per l'inaugurazione della mostra dedicata al grande disegnatore Pordenone, 13 giu - "Abbiamo creduto subito nelle potenzialità di questa mostra perché è un'esposizione che affascina ed emoziona il visitatore proprio perché propone la storia della favola e la reinterpretazione in chiave quotidiana. Un'esposizione che riprende e riporta alla memoria le favole del mondo classico di Esopo e Fedro traducendole e riproponendo anche la morale delle favole riattulizzandola e rendendola contemporanea, per esempio sul tema ecologico e ambientale". Sono state le parole del vicegovernatore della Regione con delega alla Cultura Mario Anzil, oggi pomeriggio all'inaugurazione della mostra "Altan. Terra, omini e bestie" nel Palazzo Frisacco a Tolmezzo. L'esposizione - in mostra oltre trecento tavole e vignette del disegnatore Francesco Tullio Altan - rimarrà aperta fino al 22 settembre. "Oltre a trasmettere emozioni, la mostra - ha aggiunto Anzil - lancia dei messaggi che possiamo cogliere con gli occhi dei fanciulli evadendo per qualche istante nel fantastico incanto dell'impossibile ritrovandoci immersi nelle fiabe e nella loro morale. Senz'altro la mostra avrà anche un'attrattività turistica per il territorio della Carnia. È anche in questa chiave che abbiamo creduto fin da subito in questa iniziativa culturale". L'esposizione è organizzata dal Comune di Tolmezzo, da Erpac e dal Museo Carnico delle arti popolari "Michele Gortani" con la collaborazione di PromoTurismoFvg. "Una collaborazione - ha voluto evidenziare il vicegovernatore - che ha permesso di portare sul nostro territorio centinaia di opere di Francesco Tullio Altan, uno dei più grandi disegnatori italiani che con le sue innumerevoli rappresentazioni iconografiche ha saputo elevarsi a livello internazionale. L'esposizione saprà sicuramente stregare il pubblico e regalare ai visitatori di tutte le età delle emozioni sensazionali". ARC/LIS/ma