Cultura: Anzil, mostra animazione a Gradisca stimola la fantasia

Il vicegovernatore alla rassegna organizzata dall'Erpac Fvg e da Viva Comix Trieste, 31 ago - "La cultura di frontiera che immaginiamo per la nostra regione esplora il concetto di confine sotto diverse e varie sfumature, approfondendo - come in questa mostra - anche la barriera tra il reale e la magia, stimolando la fantasia dell'osservatore il quale, socchiudendo per un attimo gli occhi, riesce a evadere nel fantastico mondo dell'impossibile". Lo ha detto oggi a Gradisca d'Isonzo il vicegovernatore Mario Anzil in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Arte Cinema Animazione', allestita alla Galleria regionale d'arte contemporanea Luigi Spazzapan e che sarà visitabile fino a domenica 1° ottobre. La rassegna, organizzata dall'Ente regionale patrimonio culturale (Erpac Fvg) e dall'associazione Viva Comix, presenta sette artisti il cui lavoro è legato a diversi settori disciplinari, ma che si sono particolarmente dedicati ai film d'animazione. L'esponente della Giunta regionale ha sottolineato il ruolo che la Galleria Spazzapan è riuscita a conquistarsi in questi anni dando centralità culturale al territorio isontino. "Gradisca - ha spiegato Anzil - è un'altra postazione che risulterà strategica in vista dell'appuntamento di GO!2025, nell'ottica della costruzione di quella rete transfrontaliera di eventi che dovrà essere un'opportunità di straordinaria visibilità internazionale per tutta la regione". ARC/GG/ma