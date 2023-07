Cultura: Anzil, mostra Anni Cinquanta a Go invita a nuovo Rinascimento

Gorizia, 1 lug - "La mostra di Palazzo Attems è di estremo interesse perché permette di cogliere un aspetto di molto rilevante e forse poco noto, ovvero che negli Anni Cinquanta la storia del design è nata ispirandosi direttamente al Rinascimento e questa riscoperta ha portato a decenni di una stagione floridissima successiva alla crisi innescata dalla Seconda guerra mondiale". Sono le riflessioni del vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil che oggi ha visitato a Gorizia l'esposizione "Anni Cinquanta Moda e Design nascita di uno stile". "Credo che proprio come avvenne negli Anni Cinquanta e nei lustri successivi - ha osservato Anzil - ci si debba ispirare al Rinascimento per poter contribuire a innescare una nuova fase di fervida creatività in questi Anni Venti e nel tempo a seguire. Questo progetto di recupero del Rinascimento si è un po' perso nel presente e sarebbe importante attivarlo per ingenerare una nuova fase di grande vena e ricchezza nelle produzioni artistiche intese nel senso più ampio". Anzil, al termine della visita, ha affermato che "si tratta di un'esposizione molto valida e molto godibile che merita di essere vista e si inserisce benissimo nel cammino che porta verso l'appuntamento con la Capitale europea della cultura". ARC/PPH/gg